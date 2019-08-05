Сирию покинули 150 тысяч беженцев за неделю – ООН

Более 150 тысяч человек в течении недели бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от боевых действий. Эти данные во вторник, 7 мая, привел Дэвид Свансон, представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам (OCHA).

Свансон заявил, что был "встревожен" недавними сообщениями о воздушных ударах по жилым районам и гражданской инфраструктуре в Сирии, в результате чего были убиты и ранены сотни мирных жителей.

С конца апреля, согласно данным OCHA, в частично захваченном вооруженной оппозицией регионе не менее 12 больниц и 10 школ подверглись бомбардировкам. Три сотрудника больниц были убиты.

Во вторник в результате очередных нападений на деревни в провинциях Идлиб и Хама были убиты 13 мирных жителей, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека, базирующийся в Лондоне. В результате боев погибли 53 бойца с обеих сторон.

Утверждается, что за минувшие дни российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы значительно усилили атаки на регион. С сентября действует перемирие с войсками Башара Асада, однако по-прежнему происходят боевые столкновения.

Ранее сообщалось, что боевики группировки "Исламское государство" убили 35 военных проправительственных сил Сирии. Нападение исламистов произошло в пустыне Бадиа на востоке провинции Хомс. Cреди убитых – несколько сирийских офицеров высокого ранга.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net