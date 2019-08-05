В Германии поезд врезался в грузовик, 20 пострадавших

Не менее 20 человек пострадали на севере Германии в результате столкновения поезда с грузовиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию ФРГ в среду, 8 мая.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в коммуне Альт-Дувенштедт недалеко от города Рендсбург (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). По данным правоохранительных органов, состояние одного человека оценивается как крайне тяжелое.

Обстоятельства происшедшего пока не приводятся.

Ранее в Таиланде пассажирский поезд врезался в микроавтобус на железнодорожном переезде. Тогда шесть человек погибли, девять получили ранения.

А в Волынской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль ЗАЗ 11028 столкнулся с грузовым поездом. Пострадали четыре человека.

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Источник: korrespondent.net