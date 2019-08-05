Иран заявил о частичном выходе из ядерной сделки

Тегеран решил частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду, 8 мая, заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает PressTV.

"Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - говорится в заявлении президента.

Роухани также отметил, что Тегеран в среду направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

"От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами (соглашения). В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год... и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", - заявил президент в ходе выступления.

Агентство Рейтер со ссылкой на местное агентство IRIB ранее сообщило, что письма были направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

США выдвинули Ирану "ядерный ультиматум"

Напомним, 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

А в конце марта США расширили санкционный список против Ирана, внеся в него девять физических лиц и 14 организаций, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности и иранской ядерной программе.

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Источник: korrespondent.net