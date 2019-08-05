В Пакистане произошел взрыв: пятеро погибших, десятки раненых

По меньшей мере пять человек, в том числе трое полицейских, погибли, десятки получили ранения при взрыве, который прогремел утром в среду, 8 мая, вблизи храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахор (провинция Пенджаб), сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, взрыв совершила одна из действующих в городе террористических ячеек. Целью атаки был автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа, отмечает телеканал.

По состоянию на текущий момент известно о 24 пострадавших, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Все они были оперативно доставлены в ближайшие медучреждения, где им оказали необходимую помощь.

Полиция перекрыла место происшествия. Ведется расследование случившегося.

Напомним, в апреле в Пакистане неизвестные напали на автобус, в результате не менее 14 человек были застрелены.

Ранее сообщалось, что на рынке в Пакистане прогремел взрыв: 16 погибших. Взрыв произошел на одном из рынков в пакистанском городе Кветта.

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Источник: korrespondent.net