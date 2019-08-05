На Алтае семь туристов погибли при сходе лавины

В Республике Алтай туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ в среду, 8 мая.

"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 по Киеву) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины", – рассказал собеседник агентства.

В экстренных службах в свою очередь сообщили, что перед выходом на маршрут группа из Новосибирска зарегистрировалась в подразделении МЧС РФ. Известно, что среди погибших – руководитель туристического клуба Новосибирского госуниверситета Николай Симонов.

Ранее в Швейцарских Альпах в результате схождения лавины погибли четыре лыжника из Германии. Маршрут, по которому шли туристы, не считался опасным.

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Источник: korrespondent.net