В Праге открыли выставку экскрементов

В зоопарке Праги открыли выставку экскрементов животных и сделали ее постоянной. Об этом сообщает ТСН в среду, 8 мая.

Отмечается, что на выставке представлены экскременты как современных животных – слонов, верблюдов, вомбатов, львов, черепах и горилл – так и окаменелые фекалий тех, которые давно вымерли.

"В зверинце не только сделали выставку, но и выдали специальную тематическую энциклопедию", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что пражский зоопарк уже много лет зарабатывает на экскрементах. Фекалии слонов охотно покупают местные садовники.

Напомним, в 2015 году в Италии открылся музей фекалий. Он находится в деревне Кастельбоско, которая расположена в провинции Пьяченца. В музее представлены артефакты и произведения искусства, посвященные экскрементам.

Также сообщалось, что доноры фекалий заработают до 12,5 тысяч долларов в год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net