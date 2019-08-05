Помпео вместо Берлина неожиданно приехал в Ирак

Госсекретарь США Майк Помпео неожиданно прибыл в Ирак. Как пишут американские СМИ, журналистам, сопровождавшим Помпео, не сообщали о месте назначения до тех пор, пока самолет главы Госдепа не вылетел в Багдад, а также не разрешали давать сообщения о его местонахождении до тех пор, пока его самолет не вылетит из страны.

Изначально планировалось, что Помпео во вторник посетит Берлин, однако в последний момент американская сторона сообщила, что эта поездка не состоится из-за возникших "неотложных дел".

Сам Помпео пояснил, что основной задачей его внезапного визита в Ирак было заявить о поддержке суверенного, независимого Ирака, свободного от влияния Ирана.

"Причина, по которой мы туда направляемся, это хорошо известные сообщения, которые указывают на то, что Иран повышает свою активность. Я хотел поехать в Багдад, чтобы переговорить с (иракским) руководством и заверить его в том, что мы готовы продолжать добиваться того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством (...) так что это основная задача", - приводит слова Помпео пресс-служба Госдепартамента.

Кроме того, по словам Помпео он "планирует заверить (руководство Ирака), что США продолжат оказывать поддержку иракским силам безопасности (ISF), обучать их, повышать их профессиональный потенциал, с тем, чтобы новое руководство Ирака могло бы обеспечить безопасность внутри своей страны.

Как заявил журналистам Помпео, в Багдаде он намерен обсудить некоторые "незавершенные сделки", "которые важны для Ирака". Он пояснил, что это "крупные сделки в сфере энергетики", которые "могли бы обеспечить энергетическую независимость Ирака".

Ранее стало известно, что Иран решил частично выйти из ядерной сделки. Тегеран прекратит выполнять два пункта из обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Источник: korrespondent.net