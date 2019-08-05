Трагедия в Шереметьево: переговоры экипажа и диспетчеров

— Пол минуты... Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.

— Ответьте на аварийной частоте, Аэрофлот 1492!

— Аэрофлот 1492! Слышу вас, готов к посадке.

— Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там.

— После посадки спросите у него на аварийной чистоте, готов ли он рулить самостоятельно.

— Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно…

— Смотри! Ой, б**……

— Не понял, нужны доп. расчеты из города?

— Вам дополнительные расчеты нужны из города?

— В двух словах, что там, на месте события?

— Они на месте, нет?

— Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям

— Cилы прибыли, работают 3-ий стрела и 10-ый стрела, и с первого старта подано

— Мы на месте

— Следую к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени, как меня поняли, прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь

— Авария самолет горит на ВПП на взлете

— Разрешаю с шестого без запроса, пересечение 24 с

— Перекройте подъезд к самолету, чтобы без запроса пожарные автомобили шли

— Пожарная машина разрешаем выезд на полосу 24 к аварийному борту

— Врачи пошли помогать

— Все расчеты, у нас на аэродроме движение остановлено, так что прибой к сбору по кратчайшему маршруту

— Все силы вызваны

— Понял

— Вы скажите, там с экипажем есть какая-то связь, визуально они есть?

— На месте спасатели продолжают еще эвакуировать пассажиров

— Экипаж на улице стоит

— Еще раз. Из экипажа есть кто-нибудь с вами на месте события?

— Два человека, бортпроводники

— Информацию у бортпроводников уточните, там эвакуировали всех пассажиров?

— Сейчас, одну секунду

— Уточните у бортпроводников, кто-нибудь есть там из адекватных, может, подскажут, всех пассажиров эвакуировали?

— Сейчас попытаемся

— А экипаж, командир, второй пилот?

— Экипаж, командир, второй пилот есть?

— Второй командир разговаривал с ними, приблизительно половина пассажиров успели выйти, остальные не знаю

— Часть пассажиров эвакуировалась, но пока точную цифру сказать не могу, экипаж эвакуировался через форточку, две бортпроводницы тоже эвакуировались

— По телеграмме на борту — 73 пассажира

— Покажите там списки, пострадавших, не пострадавших, составляйте там, всего на борту было 73 пассажира и экипаж 2 + 3

— 76 пассажиров, экипаж 3+2

— По информации от Аэрофлота на борту 76 пассажиров, 76, экипаж 3+2

— Ну, смотрите, вы составляйте списки пострадавших — не пострадавших, чтобы нам понимать… пожар потушен? Списки составляйте точно

— Уточненная информация. 73 пассажира на борту, 73, экипаж 3+2

— Один погибший

— Бригада медицины центра катастроф прибыла

— Просто на первый взгляд дайте информацию по пострадавшим по не пострадавших?

— Пострадавшие есть, вы их наблюдаете?

— А сколько вышло, вы их по головам пересчитайте

— У нас часть пассажиров где-то на перроне, нужно спасать…они все разбежались куда-то

— …визуально, огня не наблюдаю

— Что по пассажирам, дайте информацию

— Так, еще раз, по пассажирам информация, часть убежала в зону терминала D, пострадавших вы не наблюдаете, внутрь самолета вы пока зайти не можете?

— … самолета мы пока……

— Насколько сильно пострадали?

— Ясно, вы скажите, касательно экипажа, там 3+2 экипаж. Все выжили?

— ….я тоже видел, а остальных……

— Я записала 7 пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону …неизвестно где..

— Из города пожарная прибыла, не нужна она?

— Информация по экипажу…..находятся ….

— …пострадали!?!

— Я не понимаю, скажите да или нет

— Еще вопрос там, пожарный расчет приехал из города, нужен он или нет?

— Пожарный расчет приехал из города не нужны они? на 8 КПП

— Нет, они не нужны

— Прибой, вы дадите мне команду на поиск других пассажиров, мне ехать или здесь оставаться?

— А когда, вы примерно мне не скажете, мне большую машину или маленькую брать? Не расслышала, большую ли маленькую брать?

— Пассажиры возле самолета есть еще?

— Пассажиров нет

— Нужно как-то воду организовать для пассажиров на место события, давайте как-то пооперативнее

— Сколько пострадавших наблюдаете?

— Трое пострадавших

— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом

— Ясно

— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой

— На правой можно проезжать

— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?

— Все оцеплено

— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой

— Где будут пострадавшие, потому что в эту зону нужно выделить фельдшера

— Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?

— Свяжитесь с терминалом B

— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?

— Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема

— В передвижной пункт передайте

— По вотсап скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.

— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?

Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали

— Я по вотсапу вам скинула список

— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для непострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей.

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

Среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.