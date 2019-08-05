В тюрьме Гватемалы произошла стрельба: семеро погибших

По меньшей мере, семь человек погибли и 17 получили ранения в ходе стрельбы в тюрьме Павона возле города Гватемала, сообщает Reuters.

Позже силы безопасности восстановили контроль над центром.

"Что касается количества умерших заключенных, то есть семь подтвержденных. Это предварительное число", - сказал представитель тюремной системы Гватемалы Карлос Моралес.

Стрельба в одной части тюрьмы, вероятно, была вызвана конфликтом между заключенными.

Представитель Министерства внутренних дел заявил, что чиновники все еще собирают информацию об инциденте.

По официальным данным, в тюрьме Павон, расположенной примерно в 10 км от столицы Гватемалы, содержится более 4100 заключенных.

Как сообщалось, в Турции покончил с собой обвиняемый в шпионаже в пользу ОАЭ.

А из тюрьмы в Венесуэле сбежали 60 человек. Заключенные захватили оружие в караульном помещении, напали на двух охранников и вырвались на свободу.

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Источник: korrespondent.net