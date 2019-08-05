На Шри-Ланке задержали семь "смертников" - СМИ

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек, проходивших подготовку в одном из лагерей террористов в качестве смертников, пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в полиции.

Согласно этим данным, задержанные считают себя последователями группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", связанной с организацией "Исламское государство", стоящей за серией взрывов в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке.

На протяжении долгого времени они обучались в одном из лагерей использованию огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Полиции удалось проследить связь между ними и организаторами недавних терактов, сейчас правоохранители пытаются установить, имеют ли задержанные непосредственное отношение к тем событиям.

Ранее сотрудники полиции Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов группировки Джамаат ат-Таухид аль-Ватания в центральной части страны.

Полиция Шри-Ланки отчиталась о судьбе причастных к взрывам

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Источник: korrespondent.net