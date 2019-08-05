Путин поздравил народ Украины с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин поздравил украинских ветеранов Великой Отечественной войны и весь народ Украины с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 8 мая.

"Наш долг – отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии" – заявил Путин.

Также российский президент убежден, что "народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе".

Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны "доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам Украины мира и благополучия".

Отмечается, что Владимир Путин также направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также сепаратистам Абхазии и Южной Осетии.

Также президент РФ поздравил с Днем Победы народ Грузии.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, потому что тот пока официально не вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

"Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является Порошенко", – сказал Песков. – Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял".

Как подчеркнул пресс-секретарь, президент РФ "всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран". "Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы", – добавил Песков.

При этом он не стал пояснять, почему Путин не поздравляет действующего главу украинского государства Петра Порошенко.

Напомним, 9 мая в Киеве заявлено четыре массовых мероприятия. Наиболее массовое шествие планирует украинский аналог российской акции "Бессмертный полк", где заявлено 5 тысяч участников.

Ранее в Нацполиции заявили, что участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек во всех регионах Украины.

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Источник: korrespondent.net