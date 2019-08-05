В Вене облили красной краской памятник советским воинам

В Вене неизвестные облили красной краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии, передает Укринформ.

Как сообщается, утром украинская делегация пришла к памятнику, чтобы возложить цветы по случаю Дня памяти и примирения, и увидела, что красной краской залит бетонный блок у подножия мемориала.

Напомним, самый известный в Австрии памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценберг в центре Вены неоднократно становился объектом нападений вандалов.

Последний такой случай произошел 25 апреля, когда неизвестные облили пьедестал монумента черной краской.

Чтобы предотвратить повторение этих нападений, в начале апреля полиция Вены сообщила об установке на площади двух камер видеонаблюдения. С приближением 9 мая столичные правоохранители также обещали усилить охрану монумента.

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Источник: korrespondent.net