Китайцы едут в США для заключения торговой сделки - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, заявил, что в Вашингтон для заключения торгового соглашения едет вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

"Китай только что сообщил нам, что они [вице-премьер] сейчас прибывают в США для заключения сделки. Посмотрим, но я очень доволен ежегодными пошлинами на сумму в более чем $100 млрд, пополняющими казну США... отлично для США, не хорошо для Китая!" - написал президент в Twitter.

По версии Трампа, Китай решил отступить от договоренностей и предпринять "попытку пересмотра торговой сделки" в связи с "искренней надеждой", что сможет "договориться с Джо Байденом или одним из очень слабых демократов". Тем самым, считает американский лидер, Пекин "продолжит грабить Соединенные Штаты в предстоящие годы". "Этого не произойдет!" - написал президент.

В то же время, агентство Reuters сообщает, что в сборнике официальных документов правительства США - Федеральном реестре - опубликована информация о том, что с 10 мая Вашингтон увеличивает с 10% до 25% пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд.

В связи с этим сообщалось, что Китай намерен отменить торговые консультации с США.

По данным агентства, Вашингтон получил из Китая 6 мая проект торгового соглашения между странами, в который не вошли большинство требований США.

В каждой из семи глав проекта торговой сделки Китай отменил свои обязательства по изменению законов в ответ на основные жалобы со стороны США, которые побудили страну начать торговую войну.

В частности, в проект соглашения не вошло ужесточение законодательства в таких областях, как кража интеллектуальной собственности и коммерческих секретов, манипуляции с валютой, нарушение конкуренции, принудительная передача технологий, затруднение доступа к финансовым сервисам.

По словам источника агентства, последний раунд переговоров между странами прошел очень плохо, потому что "Китай стал жадным". "Переговоры были настолько плохими, что настоящим сюрпризом стало то, что Трамп дождался воскресенья, чтобы взорваться", - сказал он.

Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля прошлого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

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Источник: korrespondent.net