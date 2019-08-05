При пожаре в Южном Судане погибли полсотни человек - СМИ

По меньшей мере 54 человека погибли в результате природного пожара, который произошел на севере Южного Судана, сообщает IOL News.

Еще 18 человек получили ранения, а 14 человек, по информации местных властей, получили ожоги первой степени.

Пожар начался 5 мая ночью в поселке в штате Лол. Большинство жителей спали, когда огонь уничтожил большинство хижин в поселке, большинство жертв - женщины, дети и старики.

Фермы и скот также были уничтожены в результате пожара, в то время как десятки жителей бежали из этого района в соседние села. Причина пожара остается неизвестной.

Ранее стало известно, что в сторону Украины движется масштабный пожар. Напомним, 22 апреля сообщалось о крупном лесном пожаре в Черниговской области.

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На границе с Беларусью остановили масштабный пожар

Источник: korrespondent.net