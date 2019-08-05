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08. 05. 2019

Атака талибов в Афганистане: погибли 40 мирных жителей

По меньшей мере 40 мирных жителей погибли, еще 21 пострадал в результате действий группировки "Талибан" в нескольких провинциях Афганистана за минувшие четыре дня. Об этом сообщает в среду, 8 мая, агентство Khaama Press со ссылкой на источники в структурах безопасности.

"За последние четыре дня талибы были ответственны за ряд жертв среди мирного населения. В это число входят женщины и дети", - цитирует агентство военного источника.

Khaama Press отмечает, что пять мирных жителей погибли в провинции Хост, еще пять погибли и двое пострадали в провинции Баглан, четверо гражданских получили ранения в провинции Гильменд и шесть в Нангархаре. В провинции Фарьяб погибли трое мирных жителей и двое получили ранения, семь погибли и семь пострадали в Герате. Кроме того, не менее 20 человек из числа гражданского населения погибли в провинции Гор. Подробности агентство не приводит.

Как сообщалось, что в Афганистане в ходе операции спецслужб был ликвидирован один из главарей "Исламского государства". Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку ИГИЛ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.

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Источник: korrespondent.net

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