В аэропорту Мьянмы разбился пассажирский самолет

В аэропорту Янгон в Мьянме в среду, 8 мая, потерпел крушение самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию аэропорта.

По данным агентства, самолет съехал с посадочной полосы и развалился на три части.

Информации о пострадавших не поступало.

#BreakingNews



A Biman plane crashed on the runway in

Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg