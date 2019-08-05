В КНДР пояснили недавние ракетные запуски

МИД КНДР назвал недавние запуски ракет малой дальности плановыми и не создающими угрозу другим государствам. Об этом 8 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Недавние военные учения нашей армии являются всего лишь частью запланированных маневров. Они никому не угрожали, и их целью не было повышение напряженности в регионе", - заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что каждая страна периодически проводит подобные учения.

Напомним, Северная Корея 4-5 мая провела запуски ракет малой дальности, пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря. Позже Ким Чен Ын объяснил проведение учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики.

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Источник: korrespondent.net