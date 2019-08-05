Лента RSS
Подписаться на ленту
08 мая 2019, среда, 17:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 05. 2019

В КНДР пояснили недавние ракетные запуски

МИД КНДР назвал недавние запуски ракет малой дальности плановыми и не создающими угрозу другим государствам. Об этом 8 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Недавние военные учения нашей армии являются всего лишь частью запланированных маневров. Они никому не угрожали, и их целью не было повышение напряженности в регионе", - заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что каждая страна периодически проводит подобные учения.

Напомним, Северная Корея 4-5 мая провела запуски ракет малой дальности, пуски произвели из города Вонсан в направлении Японского моря. 

Позже Ким Чен Ын объяснил проведение учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Когда на Mercedes наклеено "Можем повторить", как-то не верится, что действительно могут повторить Mercedes.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.