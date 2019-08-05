В РФ обвинили Голландию в сокрытии данных по MH17

По словам дипломата, голландские депутаты считают, что в документах может содержаться информация "об истинных причинах отказа Украины закрыть небо над зоной боевых действий".

"Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем иной свет на данную авиакатастрофу, а также намерении во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию, но даже у голландских депутатов возникают резонные сомнения в том, что Киев не мог не знать, что незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действия несет угрозу для безопасности гражданской авиации", - заявила она.

Как сообщалось, в марте Нидерланды, Австралия и Россия провели первую встречу относительно ответственности за сбитый над Донбассом Боинг рейса MH17. Подробности встречи не сообщались.