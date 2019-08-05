В РФ обвинили Голландию в сокрытии данных по MH17

Власти Нидерландов стремятся сокрыть информацию и вывести "из-под удара" Киев, нежелая обнародовать служебную переписку по крушению малайзийского Boeing на Донбассе. Об этом в среду, 8 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
"На днях министерство иностранных дел Нидерландов вновь подтвердило позицию своего правительства в записке в адрес голландских депутатов с пояснением причин невозможности обнародовать документы и служебные переговоры, в ходе которых обсуждались обстоятельства крушения малайзийского боинга в небе над Украине, в частности, как предполагается, вопрос о незакрытии Украиной своего воздушного пространства", - заявила она.
По словам дипломата, голландские депутаты считают, что в документах может содержаться информация "об истинных причинах отказа Украины закрыть небо над зоной боевых действий".
"Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем иной свет на данную авиакатастрофу, а также намерении во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию, но даже у голландских депутатов возникают резонные сомнения в том, что Киев не мог не знать, что незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действия несет угрозу для безопасности гражданской авиации", - заявила она.
Как сообщалось, в марте Нидерланды, Австралия и Россия провели первую встречу относительно ответственности за сбитый над Донбассом Боинг рейса MH17. Подробности встречи не сообщались.
Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.
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Источник: korrespondent.net