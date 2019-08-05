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08. 05. 2019

Россия выслала двух шведских дипломатов - СМИ

МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, сообщило издание Expressen со ссылкой на представителя МИД Швеции Патрика Нильссона.

"Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, позже мы ответили отказом на (другие) запросы со стороны российского посольства", - рассказал он.

Таким образом, высылка шведских дипломатов стала ответом на отказ Стокгольма выдать визы двоим представителям российского внешнеполитического ведомства. "Мы сожалеем о решении со стороны МИД России", - добавил Нильссон.

Напомним, в декабре прошлого года Россия выслала из Москвы шведского дипломата. Причиной послужил отказ МИД Швеции в выдаче дипломатических виз двум российским представителям. 

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Швеция потребовала выслать российского дипломата

Источник: korrespondent.net

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