Пограничники показали переданные США катера

Украинские пограничники получили от Соединенных Штатов Америки два катера Safe Boat 27. Об этом сообщает пограничный спецназ ДОЗОР на своей странице в Facebook.
Отмечается, что передача была осуществлена при содействии посольства США в Украине. Катера использует 10 отдельный отряд оперативного реагирования ДОЗОР.
Полученные катера могут использоваться для патрулирования и рейдово-штурмовых целей. Состав команды такого катера 4 военнослужащих. При этом, есть возможность разместить на судне до 20 бойцов десанта со снаряжением.
Краткие технические характеристики катеров: длина - 8,2 метра, ширина - 2,7 м, максимальная скорость - 47 узлов.
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Источник: korrespondent.net
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