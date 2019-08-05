Пограничники показали переданные США катера

Украинские пограничники получили от Соединенных Штатов Америки два катера Safe Boat 27. Об этом сообщает пограничный спецназ ДОЗОР на своей странице в Facebook.

Отмечается, что передача была осуществлена при содействии посольства США в Украине. Катера использует 10 отдельный отряд оперативного реагирования ДОЗОР.

Полученные катера могут использоваться для патрулирования и рейдово-штурмовых целей. Состав команды такого катера 4 военнослужащих. При этом, есть возможность разместить на судне до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Краткие технические характеристики катеров: длина - 8,2 метра, ширина - 2,7 м, максимальная скорость - 47 узлов.

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Источник: korrespondent.net