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08. 05. 2019

Зеленский опубликовал фото с ветеранами УПА и СССР

Новоизбранный президент Владимир Зеленский ко Дню памяти и примирения опубликовал в Facebook фотографию со связной Украинской повстанческой армии и капитаном морской пехоты ВМФ СССР.

"Иван Аникейович Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука - Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе", - рассказал Зеленский о мужчине.

"Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк. В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера", - добавил он.

Зеленский написал, что в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

"Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня в Украине отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти более 80 млн жертв Второй мировой войны. В этом году в Украине эта дата отмечается в пятый раз.

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Источник: korrespondent.net

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