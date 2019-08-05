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08. 05. 2019

Обстрел авто полиции на Одесщине: задержан подозреваемый

В Одесской области задержали мужчину, который несколькими днями ранее расстрелял из ружья автомобиль с правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Злоумышленник, который обстрелял автомобиль великомихайловских полицейских, задержан... С ним проводятся неотложные следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что инцидент произошел в Великомихайловском районе, когда правоохранители прибыли на вызов одной из местных жительниц, которая заявила, что селом "гуляет" в состоянии алкогольного опьянения мужчина с топором.

По факту посягательства на жизнь полицейских было начато уголовное производство. Злоумышленнику может грозить 15 лет за решеткой или пожизненное заключения.

Ранее сообщалось, что в Одесской области обстреляли полицейское авто. Полиция разыскивала мужчину, вооруженного охотничьим ружьем и просила местных жителей сообщить о его местонахождении.

Напомним, в Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции. 

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Источник: korrespondent.net

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