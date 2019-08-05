Экс-консул Украины в Гамбурге проиграл суд по антисемитизму

Бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец не смог добиться восстановления в должности через суд, сообщают в среду, 8 мая, Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Марущинец был уволен в мае 2018 года, а в июне подал в суд иск на Министерство иностранных дел. Он просил суд восстановить его в должности консула и взыскать с министерства заработок за время вынужденного прогула.

В мае текущего года ему было полностью отказано в исковых требованиях.

Суд обратил внимание, что с 2010 года Марущинец размещал на своей странице в Facebook материалы антисемитского и шовинистического характера.

По его словам, этими публикациями он "высказывал свою гражданскую позицию относительно действий иностранных факторов, направленных на ослабление и уничтожение Украины как единого и неделимого государства - как в исторической ретроспективе, так и сегодня или в прошлом".

При этом суд указал, что в своих комментариях и публикациях экс-консул выражал свое пренебрежительное отношение к гражданам еврейской национальности и допускал оскорбительные высказывания в их адрес.

Также он прославлял фашизм и нацизм, вел открытую пропаганду расовой и национальной розни, подчеркивал территориальные претензии к соседним с Украиной европейским государствам (Польши, Венгрии, Румынии и т.д.), выступал за принадлежность украинцев к особой национальной группе "ориян" и заявлял об их превосходстве над другими нациями.

Суд считает, что автором этих оскорбительных публикаций является именно Марущинец, так как он не доказал обратное и не обратился в полицию с заявлением о взломе своей страницы в Facebook.

Как сообщалось, накануне в Украину прибыл Спецпосланник Госдепартамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Илан Карр. На встрече с главой МВД Арсеном Аваковом он назвал Украину "дружественным местом для евреев".

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Источник: korrespondent.net