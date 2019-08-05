Глава МИД Канады провела переговоры с Гройсманом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Канады Христе Фриланд, сообщает Укринформ.

В частности, премьер призвал Канаду не признавать российские паспорта, выдаваемые в "ЛДНР" и аннексированном Крыму.

"Ни внутренние паспорта, ни загранпаспорта (выдаваемые Россией на оккупированных территориях - ред.) мы не считаем легитимными и будем обращаться к нашим международным партнерам, и я обращаюсь сегодня к вам, ...чтобы такие паспорта, которые выдаются страной-агрессором в нарушение всех международных правил, принять соответствующие меры для того, чтобы это беззаконие было прекращено и украинских граждан не заставляли получать их", - сказал Гройсман.

Он сообщил Фриланд о том, что в среду Кабинет министров принял решение, которым признает недействительными паспорта, которые Российская Федерация будет выдавать украинцам на оккупированных территориях, а также не признает перечень тех органов, которые Россия уполномочила на выдачу этих документов гражданам Украины.

В свою очередь глава МИД Канады заверила украинского Премьер-министра, что для ее страны двустороннее сотрудничество с Украиной является чрезвычайно важным.

"Хочу подчеркнуть, что Канада абсолютно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот вопрос мы обсуждали во Франции на уровне министров иностранных дел "Большой семерки". Мы этого не забываем. Понимаем, что Украина сейчас отстаивает не только свою демократию, но и демократию всего мира", - сказала она.

Фриланд также выразила удовлетворение открытым демократическим процессом выборов Президента Украины. "Это огромное достижение всех украинцев", - сказала канадский министр.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, встретился в Киеве с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Обсуждались борьба с коррупцией и пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Христя Фриланд заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

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Источник: korrespondent.net