В Запорожской области за неделю отравились почти 200 человек

За последнюю неделю в больницы Запорожской области с подозрением на заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 182 человека, информирует пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

"Уровень заболеваемости составил 10,6, что на 28,4% ниже максимального уровня (максимальный уровень - 14,8). Заболеваемость среди детей составила 23 случая.

В целом по области лабораторно подтверждено 35,7% случаев ОКИ, из них у 67,7% - ротавирусная инфекция", - отмечается в сообщении.

Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную и мясную продукцию - по 25,5%, рыбную продукцию, овощи/фрукты - по 6,2%.

При этом удельный вес продуктов домашнего изготовления (неправильного хранения) составил 71,7%. Продуктов, приобретенных на установленных рынках - 16,6%, на стихийных - 11,7%.

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Источник: korrespondent.net