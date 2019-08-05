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08. 05. 2019

Авария в аэропорту Мьянмы: пострадали 11 человек

В результате аварии самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в аэропорту Янгон в Мьянме в среду, 8 мая, пострадали 11 человек. По данным агентства France-Presse, всего на борту находился 31 человек

В том числе граждане Бангладеш, Мьянмы, Канады, Китая, Индии, Франции и Швейцарии. 

По данным СМИ, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки.

На данный момент аэропорт закрыт на взлет и посадку до выяснения причин катастрофы.

Напомним, во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево 5 мая загорелся самолет с 78 людьми на борту, 41 человек погиб.

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Источник: korrespondent.net

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