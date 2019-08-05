В России за день отменили пять рейсов c SSJ-100

Российский Аэрофлот отменил в среду, 8 мая, пять рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло аэропорта Шереметьево, пишет Интерфакс.

Отменены парные (с перевозкой туда-обратно) рейсы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону.

Источник агентства в одной из авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ-100, отметил, что отмена рейсов, независимо от типа самолета - стандартное явление. "Любой самолет проходит предполетные процедуры, и в случае обнаружения каких-либо неполадок машина отстраняется от полета", - сказал он.

Как следует из онлайн-табло Шереметьево, Аэрофлот отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Как сообщалось, из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

Среди версий катастрофы в Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.

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Источник: korrespondent.net