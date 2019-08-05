Госдеп: США готовы ответить силой из-за "угроз" Ирана

Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить силой, если Вооруженные силы Ирана нападут на американские войска или военнослужащих их союзников, передает ТАСС.

"На любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы", - сказал он.

При этом Брайан Хук подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Тегераном, но "готов защищать силы США и американские интересы в регионе".

Отвечая на вопрос, добиваются ли Штаты смены власти в Иране, он заявил: "Мы неоднократно говорили, что добиваемся изменения поведения режима".

В свою очередь, специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс заявил, что президент США Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана возможность проведения двусторонней встречи.

"Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они (власти Ирана - ред.) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана", - сказала она.

Напомним, ранее США выдвинули Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции.

Трамп: США сохранят войска в Ираке, чтобы следить за Ираном



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Источник: korrespondent.net