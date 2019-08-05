Ультиматум ЕС. Иран отказывается от ядерной сделки

Иран направил послам Германии, Великобритании, Китая и России уведомление о принятом решении "приостановить исполнение некоторых обязательств" в рамках так называемой ядерной сделки.

Тегеран пригрозил пойти на более жесткие меры, если в течение 60 дней его требования не будут выполнены. Речь идет о снятии ограничений на продажу нефти и отмене банковских санкций. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Тегеран требует компенсировать санкции США

8 мая стало известно, что иранские власти отправили послам Германии, Великобритании, Китая и России сообщение о решении приостановить исполнение некоторых обязательств в рамках Совместного всеобъемлюющего плана действий, который на в прессе называют ядерной сделкой.

"После нарушения США своих обязательств по ядерной сделке Иран прекращает два своих обязательства по СВПД, которые до сих пор страна постоянно выполняла", - заявил в среду утром президент Ирана Хасан Роухани в эфире местного телевидения.

В делях осведомлена верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини как координатор соглашения с Тегераном по ядерной программе.

Полный текст заявления опубликован на сайте президента Ирана. В нем говорится, что страны-участницы сделки не предприняли конкретных шагов, чтобы "компенсировать санкции США". Из-за этого Тегеран не видит иного выхода, кроме как "сократить свои обязательства".

Речь идет о специальном механизме, который этой зимой запустили Германия, Франция и Британия, чтобы обходить американские санкции против Ирана. Об этом подробно в материале Спасение Ирана: как Евросоюз обходит санкции США.

Так, иранские власти отказались выполнять договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах.

Тегеран дал 60 дней европейским странам, что чтобы те выполнить свои обязательства, "особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений".

Если этого не произойдет, Иран, помимо отказа от выполнения условий по обогащению урана, приостановит модернизацию ядерного реактора на тяжелой воде в Араке. По условиям ядерной сделки Тегеран обязался не использовать этот реактор для выработки оружейного плутония.

"Окно для дипломатии не будет оставаться открытым долго", - подчеркивается в заявлении Ирана.

С конца прошлого века Иран побывал под санкциями США, Евросоюза и ООН, но большая часть ограничений была снята в 2015 году в обмен на обязательства прекратить ядерную программу.

15 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (пять стран-постоянных членов Совбеза ООН и Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Сложнейшие переговоры завершились принятием совместного плана действий, в случае выполнения которого Ирану пообещали снять экономические и финансовые санкции

Основные пункты:

большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу;

ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован;

завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;

МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет.

Однако президент США Дональд Трамп решил выйти из сделки и возобновить санкции против Ирана. Новая администрация Белого дома обвиняет Тегеран в финансировании терроризма.

Кроме того, как писало прошлой осенью авторитетное издание Foreign Policy, ссылаясь на секретный иранский архив, захваченный спецслужбами Израиля, Тегеран продвинулся гораздо дальше в реализации своей ядерной программы, чем считали западные разведывательные службы и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В конце февраля МАГАТЭ отчиталось, что Иран выполняет все пункты ядерного соглашения.

В течение года Вашингтон восстановил односторонние санкции в отношении Ирана, которые в первую очередь затронули нефтяную и банковскую сферы. Последние ограничения вступили в силу 2 мая этого года.

Под давлением США Иран отключили от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. А созданный Берлином, Лондоном и Парижем специальный механизм для обхода санкций так и не заработал.

Последней каплей стали намерения США ввести санкции на вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду, а также сотрудничество с Тегераном в атомной сфере.

В опубликованном 3 мая заявлении Белого дома сообщалось, что Вашингтон дал 90 дней для исключения из санкций проектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС Бушер.

В Москве назвали намерение США применить санкции против ООН, МАГАТЭ и государств-членов этих организаций за поддержку и выполнение ими решений по реализации СВПД "незаконными и неприемлемыми".

США и Иран признали друг друга террористами

8 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что введенные США односторонние санкции препятствуют развитию внешнеторговых связей России и Ирана.

"Мы подтвердили нашу приверженность тому, чтобы продвигать наше экономическое сотрудничество и искать эффективные пути, которые были бы не подвластны этим неприемлемым нелегитимным американским ограничениям", - сказал Лавров.

Российский министр призвал страны Европы придерживаться ядерной сделки и задействовать механизм, который позволит не зависеть от США в банковских транзакциях.

Мохаммад Джавад Зариф уточнил, что Тегеран осознает важность ядерной сделки и подчеркнул, что считает Россию "влиятельной стороной", имеющей "очень важную роль в реализации СВПД".

Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров / EPA

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Источник: korrespondent.net