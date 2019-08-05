США ввели новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что цель санкций - лишить Иран доходов, "включая доходы от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди", которые "могут быть использованы для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и для военной экспансии".
Меры направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в США может заблокировать Минфин.
Также запрещены поставки в Иран продукции и оборудования для добычи и производства этих металлов.
Как подчеркнул Трамп, введенные санкции затронут десять процентов иранского экспорта.
Напомним, в мае 2018 года американский лидер сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.
Позже он возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.
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Источник: korrespondent.net