Лента RSS
Подписаться на ленту
08 мая 2019, среда, 23:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 05. 2019

США ввели новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что цель санкций - лишить Иран доходов, "включая доходы от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди", которые "могут быть использованы для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и для военной экспансии".
 
Меры направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в США может заблокировать Минфин.
 
 
Также запрещены поставки в Иран продукции и оборудования для добычи и производства этих металлов.
 
Как подчеркнул Трамп, введенные санкции затронут десять процентов иранского экспорта.

Напомним, в мае 2018 года американский лидер сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Позже он возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Когда на Mercedes наклеено "Можем повторить", как-то не верится, что действительно могут повторить Mercedes.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.