США ввели новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что цель санкций - лишить Иран доходов, "включая доходы от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди", которые "могут быть использованы для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и для военной экспансии".

Меры направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в США может заблокировать Минфин.