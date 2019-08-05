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08. 05. 2019

В ЕС за год сократили выбросы углекислого газа

За год в странах Евросоюза значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива. Об этом в среду, 8 мая, сообщил Евростат. 

Отмечается, что сокращение составило в среднем 2,5% по сравнению с 2017 годом. Выбросы сократились в 20 странах, но особанно в этом преуспела Португалия (9%), Болгария (8,1%),  Ирландия (6,8%) и Германия (-5,4%). 

В то же время такие страны как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Люксембург, Словакия и Финляндия увеличили выбросы.

Напомним, углекислый составляет 80% из общего объема газов, вызывающих парниковый эффект.

Ранее сообщалось, что в 2018 году выбросы углекислого газа на Земле достигли исторического рекорда. Наибольшая доля (85%) увеличения выбросов пришлась на Китай, Индию и США. В ряде стран, таких как Германия, Япония, Мексика, Франция и Великобритания выбросы сократились. 

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Источник: korrespondent.net

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