Северный поток-2 нужно остановить − Помпео

Отмечается, что в ходе встречи с премьер-министром Терезой Мэй глава Госдепартамента подчеркнул, что "проект не должен начать работать".
Данный вопрос Помпео также затронул на лекции в Центре политических исследований в Лондоне.
"Россия хочет иметь Северный поток-2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (реализацию проекта)", − заявил он.
Госсекретарь указал, что считает важным обеспечение энергетической независимости Великобритании как союзника и партнера США.
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Источник: korrespondent.net
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