Северный поток-2 нужно остановить − Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Великобританию, 8 мая, поднял тему проекта строительства требопровода Северный поток-2. Об этом сообщает агентство Reuters. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Великобританию, 8 мая, поднял тему проекта строительства требопровода Северный поток-2. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в ходе встречи с премьер-министром Терезой Мэй глава Госдепартамента подчеркнул, что "проект не должен начать работать".

Данный вопрос Помпео также затронул на лекции в Центре политических исследований в Лондоне.

"Россия хочет иметь Северный поток-2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (реализацию проекта)", − заявил он.

Госсекретарь указал, что считает важным обеспечение энергетической независимости Великобритании как союзника и партнера США.

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Источник: korrespondent.net