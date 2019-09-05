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09. 05. 2019

Вятрович намерен пересмотреть даты основания некоторых городов

 
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что будет работать над изменением дат основания некоторых украинских городов, исследуя историю их основания. Об этом он рассказал в интервью Громадському.
 
Как отметил Вятрович, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который РФ активно использует для продвижения заявлений о том, "украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя".
 
Он подчеркнул, что не предлагает перечеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрицами или царями, а хочет их исследовать.
 
"Датировка таких городов, как Днепр или Одесса, абсолютно привязана к временам Российской империи, несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи", − указал глава института нацпамяти.
 
При этом он уточнил, что если тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-нибудь российским военачальником, "окей, пусть остается".
 
Ранее сообщалось, что за последние четыре года в Украине изменили 52 тысячи топонимов вследствие декоммунизации.
 
Вятрович рассказал о декоммунизации Донбасса

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Источник: korrespondent.net

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