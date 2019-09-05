Порошенко: Украина сделала выводы из уроков войны

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в памятной акции Первая минута мира, посвященной годовщине окончания Второй мировой войны. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, за пять последних лет Украина выработала собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции. Он указал, что день памяти важен, потому что побуждает еще раз задуматься над причинами войн и сделать надлежащие выводы.

"Для Украины, которая противостоит российской агрессии, выводы, сделаные из уроков второй мировой войны, являются особенно важными. Они дают нам моральную и правовую основу для справедливой борьбы против аннексии Крыма и оккупации части украинского Донбасса", − подчеркнул президент.

Порошенко поблагодарил украинских военнослужащих за мужество по защите Украины от российской агрессии и назвал циничными утверждения о том, что в стране идет "гражданская война".

Он также указал, что "новый глава государства для защиты страны будет располагать достаточным военным потенциалом для уверенной защиты страны от посягательств агрессивной соседки".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net