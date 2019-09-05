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09. 05. 2019

Трамп отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера

 
Президент США Дональд Трамп заблокировал передачу Конгрессу полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела". Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба Белого дома в Twitter.
 
"Из-за вопиющего злоупотребления властью со стороны председателя (юридического комитета Палаты представителей Джеррольда) Надлера, а также в связи с просьбой генерального прокурора, у президента не осталось других вариантов, кроме как использовать прерогативу главы государства", − отметили в Белом доме.
 
В сообщении также подчекивается, что своим запросом Надлер пытается отвлечь внимание от "успешной программы президента (Дональда Трампа) и быстро развивающейся экономики (США)".
 
Так называемая прерогатива президента позволяет американскому лидеру скрывать информацию от судов, Конгресса и общественности, чтобы обеспечить конфиденциальность процесса принятия решений в Белом доме.
 
Напомним, 18 апреля Минюст США впервые обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Откорректированная копия документа была направлена для рассмотрения в Конгресс.
 
Председатель юридического комитета Палаты представителей направил запрос в Минюст с требованием до 1 мая предоставить комитету доступ к полной версии доклада спецпрокурора.

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Источник: korrespondent.net

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