Трамп отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп заблокировал передачу Конгрессу полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела". Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Из-за вопиющего злоупотребления властью со стороны председателя (юридического комитета Палаты представителей Джеррольда) Надлера, а также в связи с просьбой генерального прокурора, у президента не осталось других вариантов, кроме как использовать прерогативу главы государства", − отметили в Белом доме.

В сообщении также подчекивается, что своим запросом Надлер пытается отвлечь внимание от "успешной программы президента (Дональда Трампа) и быстро развивающейся экономики (США)".

Так называемая прерогатива президента позволяет американскому лидеру скрывать информацию от судов, Конгресса и общественности, чтобы обеспечить конфиденциальность процесса принятия решений в Белом доме.

Напомним, 18 апреля Минюст США впервые обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Откорректированная копия документа была направлена для рассмотрения в Конгресс.

Председатель юридического комитета Палаты представителей направил запрос в Минюст с требованием до 1 мая предоставить комитету доступ к полной версии доклада спецпрокурора.

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Источник: korrespondent.net