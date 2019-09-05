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09. 05. 2019

США признали Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

 
Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.
 
"Я делаю это определение в качестве признания последних обязательств властей Бразилии увеличить оборонное сотрудничество с США, а также в качестве признания наших собственных национальных интересов по углублению координации в области обороны с Бразилией", − отметил Трамп.
Статус основного союзника США вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в Североатлантический альянс. 
 
Он позволяет совместные разработки и исследования с Пентагоном, совместное участие в антитеррористических программах, покупку у США снарядов с обедненным ураном, использование американских средств на приобретение или лизинг оружия, взаимные тренировки военных, экспорт космического оборудования и другие возможности.
 
Таким статусом обладают Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бахрейн, Филиппины, Таиланд, Кувейт, Марокко, Афганистан и Тунис. Де-факто в их число входит также Тайвань.

Напомним, в марте Трамп заявил, что рассматривает членство Бразилии в НАТО. 

Ранее сообщалось, что Бразилия объявила о выходе из Союза южноамериканских наций (УНАСУР).

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Источник: korrespondent.net

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