США признали Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о признании Бразилии крупнейшим союзником США вне блока НАТО. Об этом в среду, 8 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Я делаю это определение в качестве признания последних обязательств властей Бразилии увеличить оборонное сотрудничество с США, а также в качестве признания наших собственных национальных интересов по углублению координации в области обороны с Бразилией", − отметил Трамп. Статус основного союзника США вне НАТО предполагает стратегический военный союз со странами, не входящими в Североатлантический альянс.

Он позволяет совместные разработки и исследования с Пентагоном, совместное участие в антитеррористических программах, покупку у США снарядов с обедненным ураном, использование американских средств на приобретение или лизинг оружия, взаимные тренировки военных, экспорт космического оборудования и другие возможности.

Таким статусом обладают Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бахрейн, Филиппины, Таиланд, Кувейт, Марокко, Афганистан и Тунис. Де-факто в их число входит также Тайвань. Напомним, в марте Трамп заявил, что рассматривает членство Бразилии в НАТО. Ранее сообщалось, что Бразилия объявила о выходе из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net