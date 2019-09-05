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09. 05. 2019

Разведка Венесуэлы задержала заместителя Гуайдо

 
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что сотрудники разведки задержали его заместителя Эдгара Самбрано. Об этом в четверг, 9 мая сообщило агентство Reuters.
 
Отмечается, что это первый арест после попытки переворота в Венесуэле 30 апреля.
 
Сам вице-спикер возглавляемого Гуайдо парламента сообщил в Twitter, что его машину окружили сотрудники Боливарианской службы разведки SEBIN. Они использовали эвакуатор, чтобы переместить автомобиль вместе с Самбрано внутри на одну из баз в Каракасе.
 
Напомним, 30 апреля оппозиция Венесуэлы совершила попытку сместить с поста президента Николаса Мадуро, однако она не удалась.
 
Сам Мадуро заявил о провале попытки госпереворота и распорядился начать расследование событий.
 
Во время демонстраций 30 апреля и 1 мая были убиты пять человек и 239 ранены. 

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Источник: korrespondent.net

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