Разведка Венесуэлы задержала заместителя Гуайдо

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что сотрудники разведки задержали его заместителя Эдгара Самбрано. Об этом в четверг, 9 мая сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что это первый арест после попытки переворота в Венесуэле 30 апреля.

Сам вице-спикер возглавляемого Гуайдо парламента сообщил в Twitter, что его машину окружили сотрудники Боливарианской службы разведки SEBIN. Они использовали эвакуатор, чтобы переместить автомобиль вместе с Самбрано внутри на одну из баз в Каракасе.

Напомним, 30 апреля оппозиция Венесуэлы совершила попытку сместить с поста президента Николаса Мадуро, однако она не удалась.

Сам Мадуро заявил о провале попытки госпереворота и распорядился начать расследование событий.

Во время демонстраций 30 апреля и 1 мая были убиты пять человек и 239 ранены.

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Источник: korrespondent.net