Трамп на год продлил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп на год продлил односторонние санкции в отношении Сирии и уведомил об этом Конгресс. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 8 мая.

"США осуждают применение режимом (президента Башара) Асада грубой силы и нарушения прав человека и призывают прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня", − отметил американский лидер.

В заявлении Трампа говорится, что "действия и политика сирийского режима, включая использование химоружия, поддержку террористических организаций и создание препятствий для эффективного функционирования ливанского правительства, продолжают способствовать росту экстремизма и сектантства, а также представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Изначально ограничительные меры против Сирии были введены в 2004 году и неоднократно изменялись и дополнялись. Санкции касаются блокировки активов некоторых физических и юридических лиц, а также ограничивают экспорт ряда американских товаров и услуг в Сирию.

Напомним, в марте Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении сирийских властей.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 декабря 2018 года президент США заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных.

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Источник: korrespondent.net