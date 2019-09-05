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09. 05. 2019

США усилят войска на Ближнем Востоке − СМИ

 
CША намерены направить дополнительные силы на Ближний Восток из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана. Об этом в среду, 8 мая, сообщило агентство Associated Press.
 
По данным источника из числа официальных лиц, США готовятся перебросить в регион дополнительные бомбардировщики, а также, возможно, зенитные ракетные комплексы Patriot.
 
Решение по поводу комплексов ЗРК пока не принято и может зависеть о того, "посчитают ли США, что Иран предпринимает шаги для снижения угрозы".
 
Собеседники агентства указали, что под угрозой понимается в том числе переброска Тегераном ракет морем.
 
При этом пока не ясно, в каких именно странах США могли бы развернуть комплексы Patriot.
 
Напомним, 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направит ударную группу ВМС к берегам Ирана в качестве сигнала властям страны.
 
Глава Пентагона Патрик Шанахан 7 мая сообщил, что на Ближний Восток отправился авианосец Abraham Lincoln и дополнительная группа бомбардировщиков.

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Источник: korrespondent.net

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