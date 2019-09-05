В Турции из моря выловили полторы тонны марихуаны

Вблизи турецкого курортного городка Айванлик на побережье Эгейского моря, турецкая жандармерия и береговая охрана достали из воды 1 551 кг марихуаны. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Milliyet.
"Марихуану, упакованную в вакуумные мешки, переправляли деревянной лодкой шесть человек. Из-за перегрузки лодка затонула", - сообщили правоохранители.
После затопления лодки мешки попали в море, откуда их достали правоохранители. О подозрительных пакетах им сообщили местные жители.
Шесть человек, которые переправляли груз был задержан, пятеро из них находятся под арестом.
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Источник: korrespondent.net
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