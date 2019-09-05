Лента RSS
Подписаться на ленту
09 мая 2019, четверг, 10:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
09. 05. 2019

Тысячи стволов: в США обнаружили крупный склад оружия

Американские правоохранители во время обыска в жилом доме в Лос-Анджелесе обнаружили более тысячи единиц огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает NBC.

По словам представителя полиции Криса Рамиреса, обыск был проведен в связи с расследованием в отношении лица, подозреваемого в незаконной торговле оружием, а также его изготовлении. Обнаруженные были в основном пистолеты и винтовки. Их общая стоимость может составлять от 500 тыс. долларов до одного миллиона долларов.

Источники в полиции сообщили NBC, что никакой угрозы для местных жителей не было.

Район города, в котором находится указанный дом, входит в число наиболее престижных.

Накануне сообщалось, что в Одесской области нашли склад оружия и боеприпасов с Донбасса. 

Ранее в Одессе задержали группу торговцев оружием. Злоумышленники скупали оружие, незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил для перепродажи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Когда на Mercedes наклеено "Можем повторить", как-то не верится, что действительно могут повторить Mercedes.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.