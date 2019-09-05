Тысячи стволов: в США обнаружили крупный склад оружия

Американские правоохранители во время обыска в жилом доме в Лос-Анджелесе обнаружили более тысячи единиц огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает NBC.

По словам представителя полиции Криса Рамиреса, обыск был проведен в связи с расследованием в отношении лица, подозреваемого в незаконной торговле оружием, а также его изготовлении. Обнаруженные были в основном пистолеты и винтовки. Их общая стоимость может составлять от 500 тыс. долларов до одного миллиона долларов.

Источники в полиции сообщили NBC, что никакой угрозы для местных жителей не было.

Район города, в котором находится указанный дом, входит в число наиболее престижных.

Накануне сообщалось, что в Одесской области нашли склад оружия и боеприпасов с Донбасса.

Ранее в Одессе задержали группу торговцев оружием. Злоумышленники скупали оружие, незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил для перепродажи.

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Источник: korrespondent.net