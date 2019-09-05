КНДР совершила запуск неизвестных снарядов

Северная Корея запустила снаряды неопознанной модели в восточном направлении из западного региона к северу от Пхеньяна. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Отмечается, что запуск был осуществлен из района населенного пункта Синори провинции Пхенан-Пукто в 16:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Другие подробности пока не приводятся.

По данным издания Чосон Ильбо, ранее в этом районе была замечена мобильная пусковая установка баллистических ракет класса Нодон. Дальность их полета оценивается в 1,5-2 тыс. км.

В свою очередь в Министерстве обороны Японии сообщили, что эти снаряды не достигали японских территориальных вод или японской исключительной экономической зоны в Японском море.

"В настоящее время мы занимаемся сбором и анализом информации, однако, судя по всему, снаряды не достигли наших территориальных вод или исключительной экономической зоны", - цитирует представителя японского оборонного ведомства общественное телевидение NHK.

Подчеркивается, что никакого ущерба или прямой угрозы национальной безопасности Японии в связи с новым запуском КНДР зафиксировано не было.

Напомним, 4-5 мая в Северной Корее проводили запуски ракет. Также был испытан новый вид тактических управляемых крупнокалиберных ракет.

Позже Ким Чен Ын объяснил проведение учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики.

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Источник: korrespondent.net