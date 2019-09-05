Зеленский: 9 мая – это наш День благодарения

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил родной город Кривой Рог в Днепропетровской области, где побывал на могиле своего дедушки, воевавшего во время Второй мировой войны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, что 9 мая сегодня – это "наш День благодарения".

"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - написал он.

Также Зеленский подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный.

"Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", - написал новоизбранный президент.

Ранее действующий президент Петр Порошенко написал в соцсети, что во Второй мировой войне были убиты 65 млн человек, из них до 10 млн - украинцы.

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Источник: korrespondent.net