Акции на 9 мая: в МВД рассказали о нарушениях по Украине

Полиция по состоянию на 14:00 четверга, 9 мая, зарегистрировала 33 нарушения во время памятных акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, правоохранители зафиксировали 13 сообщений, касающихся использования "георгиевской ленты". Также 15 нарушений были зарегистрированы по факту использования символики тоталитарных режимов.

Кроме того, полиция открыла пять уголовных производств по ч. 1 ст. 436 Уголовного кодекса Украины, а именно "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Отмечается, что больше всего правонарушений было зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

Появилось видео, как у полиции пытались отбить задержанную пенсионерку

Как сообщалось, в Киеве разделили акции Демсокиры и Бессмертного полка.

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Источник: korrespondent.net