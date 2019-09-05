Сепаратисты отдали тело военного, который исчез во время боя

Сепаратисты в среду, 8 мая, передали украинской стороне тело украинского морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез во время боя близ села Николаевка, что в Донецкой области. Об этом Громадському сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Родным военного уже сообщили о гибели, отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что во время боя на Донбассе пропал военный. Тело морпеха может находиться в морге в одном из городов на оккупированной территории, считают в 35-й бригаде.

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Источник: korrespondent.net