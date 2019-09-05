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09. 05. 2019

Саммит ЕС: одобрена декларация о будущем Европы

Лидеры европейских государств одобрили Совместную декларацию в Сибиу, где проходит Неформальный саммит глав государств, передает УНН.

По итогам переговоров в ходе Неформального саммита глав государств, который проходит 9 мая, в День Европы, в Румынии, принята Декларация Сибиу.

Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам ЕС о будущем Европы.

Прежде всего, речь идет о совместной защите и приверженности европейскому образу жизни, а также демократии и верховенству права.

Ранее сообщалось, что в Румынии сегодня состоится неформальный саммит ЕС. Во встрече примет участие руководство стран-членов Евросоюза. Они обсудят стратегические направления развития Евросоюза.

Напомним, четыре страны выступили за расширение ЕС.

 

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Источник: korrespondent.net

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