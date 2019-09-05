Борис Колесников и его Фонд проводят на Донбассе масштабную акцию по реставрации памятников

Акция по реставрации обелисков и памятников Второй мировой войны приурочена к 75-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Начиная с 2018 года Фонд провел капитальный ремонт 12 мемориальных комплексов и братских могил. Восстановлены памятники в Константиновском районе: мемориальный комплекс "Родина-мать" (с. Александро-Шультино), памятник воинам-освободителям (Константиновка), братская могила советских воинов и памятник односельчанам (с. Веролюбовка). В Александровском районе проведен ремонт братских могил советских воинов (с. Знаменовка, Зеленый Брод, Малый Раздол, Дмитро-Дарьевка, Никольское). В Марьинском районе отреставрированы памятник воинам-максимовцам, погибшим в Великую отечественную войну (с. Максимовка) и мемориальный памятник"Родина-мать" (с. Елизаветовка). В Лиманском районе отремонтированы братская могила и обелиск односельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны (пос. Яровая). В Покровском районе проведен ремонт братской могилы советских военнопленных (с. Сергеевка).

Обелиск в г. Константиновка был установлен в честь 30-летия Победы и требовал капитального ремонта. Фонд провел восстановительно-ремонтные работы с сохранением внешнего вида памятника, и к Дню Победы жители Константиновки смогли почтить память погибших возле отреставрированного Памятника воинам-освободителям.

Президент Фонда Борис Колесников 9 мая возложил цветы к обелиску, поздравил с Днем Победы ветеранов Второй мировой войны, детей войны, вдов – всех, кто пережил и помнит тяжелые военные годы, пожелал жителям здоровья, мира, долголетия. "Мы взялись за реставрацию всех памятников и мемориалов нашим героям, победителям Великой Отечественной войны, на Донбассе. К 9 мая 2020 года, когда Украина будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы, Фонд обновит 90 объектов, требующих масштабного ремонта и ухода. Для нас большая честь восстановить памятники ушедшим героям, а живым отдать все почести. К сожалению, их остались единицы, но все они должны быть окружены вниманием и заботой не только властей, а и меценатов", – отметил Борис Колесников.

Также представители Фонда поздравили с Днем Победы тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить торжественное мероприятие − инвалидов войны и участников боевых действий, вручили им подарки и сладкие наборы. "Фонд Бориса Колесникова провел неоценимую работу, важную в моральном, воспитательном плане. Масштабное восстановление памятников – дело благое, благородное, человечное, благодаря таким делам жива народная память. Мои детские воспоминания – это голод, обстрелы, редкие вести с фронта и полная уверенность в нашей победе, которая передавалась нам от старших. Потрясающее чувство единства, взаимовыручки, сопричастности к Великой победе. Поздравление от благотворителей очень много для меня значит, бесценный знак внимания и доброй памяти", − рассказала Надежда Клименко, жительница Дружковки.

Напомним, Фонд десять лет оказывает всестороннюю поддержку жителям Донбасса, реализуя образовательные, спортивные и социальные проекты.

Источник: korrespondent.net