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09. 05. 2019

США испытали межконтинентальную ракету

В ночь на четверг, 9 мая, в США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом на Facebook сообщает базы ВВС Ванденберг.

Как сообщается, ракета была запущена в 0:40 по местному времени.

По словам полковника Криса Баркомба, отвечавшего за испытания, запуск должен был продемонстрировать готовность американской армии в западных районах страны к защите интересов США в в рамках политики ядерного сдерживания.

Напомним, 1 мая США провели новое испытание ядерной ракеты.  А в Северной Корее на минувших выходных проводили запуски ракет. В частности, испытывали новый вид тактических управляемых крупнокалиберных ракет.

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Источник: korrespondent.net

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