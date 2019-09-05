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09. 05. 2019

Власти Казахстана заблокировали соцсети и СМИ

Власти Казахстана в четверг, 9 мая, заблокировали доступ к соцсетям и некоторым СМИ из-за попытки организовать митинги и шествия параллельно с мероприятиями ко Дню победы. Об этом сообщает Радио Аззатык (Радио Свобода), которое также оказалось среди заблокированных СМИ.

Для пользователей недоступны мессенджеры Telegram, Facebook, Youtube, Instagram, которые использовались СМИ для публикации новостей в обход блокировки. Сообщается также об отключении мобильной связи.

Ранее запрещенное в республике движение «Демократический выбор Казахстана» заявило о намерении провести 9 мая в нескольких городах митинги и шествия параллельно с посвященными Дню Победы. После этого Генпрокуратура страны опубликовала обращение с призывом не участвовать в акциях, ведомство пообещало привлечь в ответственности тех, кто выйдет на митинги.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий главы государства. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

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Источник: korrespondent.net

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