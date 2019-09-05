Инаугурация Зеленского: Канада отправит делегацию

Канада будет рада принять участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, и определится с участниками со своей стороны после установления даты церемонии. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе правительства Канады.

"Канада будет рада принять участие и, как только будет установлена дата, мы определим наше представительство на инаугурации", - ответили в министерстве.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что на инаугурацию Зеленского в Киев прибудет делегация высокого уровня из США.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу, 4 мая, предложил дату инаугурации 19 мая.

В ответ руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что это - День памяти жертв политических репрессий, в связи с чем, назначение инаугурации на 19 мая назвал неуместным. Позже у Зеленского ответили Вятровичу на возражение против инаугурации 19 мая. Член команды Зеленского напомнил, что в прошлом году в этот день проводились концерты по поводу Дня Европы, и никто не напоминал о трауре.

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Источник: korrespondent.net